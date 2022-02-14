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В России разработают реестр неплательщиков алиментов

Минюст РФ разработал проект о создании реестра неплательщиков алиментов, находящихся в розыске

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Минюст РФ разработал законопроект о создании реестра неплательщиков алиментов, находящихся в розыске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Законопроект предусматривает создание в России реестра неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности и находящихся в розыске, и предлагает дать право судебному приставу-исполнителю требовать предоставления должником сведений о его имущественном положении по алиментам.

Министерство выступило с инициативой в мае прошлого года.

По данным на первое полугодие 2021 года, более 65 тыс. человек не смогли выехать за границу из-за долгов по алиментам. Эти цифры увеличились по сравнению с концом 2020 года на 16,2 тыс.

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