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Нотариусы сделали важное напоминание потенциальным наследникам

Нотариусы напомнили о запрете снимать деньги с карт умерших

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В федеральной нотариальной палате потенциальным наследникам напомнили о том, что запрещено снимать деньги с карты умершего до тех пор, пока наследство официально не распределено. Об этом пишет «Российская газета».

Нотариус Татьяна Ништ рассказала, что в подавляющем большинстве случаев банки обращают внимание нотариусов на списания в день смерти или после смерти.

Ее коллега Юрий Кашурин напомнил, что все платежи и иные операции отображаются в ответах банков, поэтому скрыть трату довольно сложно.

Специалисты отмечают, что такие случаи все же есть в судебной практике — как правило, родственник думает, что и так станет наследником, поэтому снимает деньги. Однако даже единственный наследник по закону не может быть уверен в том, что получит имущество умершего.

«Именно для этого законом нам дается шесть месяцев, чтобы понять, каков круг наследников, каков размер их долей в наследстве. Пока этот срок не пройдет, мы точно не знаем, кому из наследников и в каком размере будет принадлежать имущество», — сказала Ништ.

Единственные легальные выплаты после смерти до истечения вышеуказанного срока — возмещение расходов на похороны.

Ранее в разговоре с «Газетой.Ru» юристы привели примеры «тяжелой» борьбы за наследство — некоторые приводят внебрачных детей, кто-то признает соперников недееспособными или недостойными, а другие скрывают сам факт смерти наследодателя от ближайших родственников. Эксперты объяснили, что делать, чтобы избежать споров между наследниками.

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