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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Минздрав назвал условия для получения сертификата о наличии антител к COVID-19

Минздрав: требований к уровню антител для получения сертификата нет

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что для получения сертификата нет требований об уровне антител к коронавирусу, достаточно, чтобы антитела были. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличие в организме», — заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что медицинский сертификат о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании дополнят информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Уточняется, что документ вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

Кроме того, в документе уточняется, что с 21 февраля 2022 года QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела.

До этого стало известно, что Минцифры планирует запустить на «Госуслугах» сервис, который будет предоставлять COVID-сертификаты на основании данных о наличии антител.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь на заседании правительства заявил о том, что информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации будет появляться на «Госуслугах». Премьер также напомнил, что сейчас в личных кабинетах на «Госуслугах» можно получить данные о сделанных прививках от коронавирусной инфекции, а также необходимые сведения о перенесенном заболевании.

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