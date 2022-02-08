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В Минздраве рассказали о ситуации со штаммом «омикрон» в России

Мурашко: у большинства заразившихся «омикроном» болезнь протекает в легкой форме

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David W Cerny/Reuters

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что большинство пациентов, особенно привитых, переносят штамм COVID-19 «омикрон» в легкой форме. Об этом сообщает ТАСС.

«В период распространения штамма «омикрон» течение заболевания изменилось. У большинства пациентов, особенно у вакцинированных, болезнь [коронавирусная инфекция] стала протекать в легкой форме с такими типичными симптомами ОРВИ, как заложенность носа, боль в горле», — рассказал Мурашко.

По словам министра, у большинства пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении, «омикрон» может протекать без выраженных симптомов.

Сейчас более 90% пациентов с выявленным коронавирусом лечатся амбулаторно, подчеркнул министр.

«93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении», — уточнил Мурашко.

Как отметил глава Минздрава, в настоящий момент число россиян, лечащихся амбулаторно, в два раза превысило пик, зафиксированный в осенний период октября-ноября 2021 года.

Ранее иммунолог Николай Крюков назвал опасное последствие коронавируса для мозга. По его словам, у некоторых пациентов наблюдались тревожность, депрессия, головные боли и другие.

8 февраля стало известно, что за сутки были госпитализированы 20 185 пациентов с COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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