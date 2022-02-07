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Неизвестные в Киеве избили помощника Генпрокурора Украины

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РИА «Новости»

В Киеве четверо неизвестных избили помощника Генпрокурора Украины, в результате чего тот был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«К потерпевшему - помощнику Генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности нападавших, а также «проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия».

Имя пострадавшего не называется. Однако по данным агентства «Укринформ», речь идет о Зурабе Адеишвили.

В ноябре прошлого года МВД Украины сообщило о покушении на одного из министров украинского правительства. Подозреваемые в планировании этого покушения были задержаны.

До этого в пригороде Одессы неизвестные до полусмерти избили депутата одной из территориальных общин Херсонской области и его жену. Злоумышленники остановили автомобиль парламентария, после чего напали на супругов.

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