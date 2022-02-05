Стало известно о состоянии здоровья Эрдогана, заразившегося «омикроном»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние здоровья президента республики Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган, заразившихся штаммом коронавируса«омикрон», хорошее. Об этом глава турецкого минздрава написал на своей странице в Twitter.

Коджа отметил, что президент Турции продолжает свою работу, так как у Эрдогана и его супруги болезнь протекает без тяжелых симптомов.

Газета «Yeni Akıt» сообщает, что хэштег «Господин президент», в котором люди желают выздоровления президенту Турции, занял первое место в турецком сегменте Twitter после того, как тест выявил у Эрдогана коронавирус.

Ранее Эрдоган заявил, что он и его жена Эмине заразились штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». По словам президента Турции, он и жена переносят заражение новым вариантом коронавируса в легкой форме и госпитализация не требуется.

Осенью прошло года президент России Владимир Путин рекомендовал Эрдогану ревакцинироваться российским «Спутником V». В ответ турецкий лидер сказал, что уже сделал третью прививку от коронавируса, на что Путин призвал его использовать российскую вакцину.