Песков объяснил, почему Путин не носит маску

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время публичных мероприятий не носит медицинскую маску, однако все меры предосторожности соблюдаются. Об этом представитель Кремля сообщил на брифинге.

У Пескова спросили, как будет решаться вопрос, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин обычно появляется в защитной маске.

«Дело в том, что в отношении президента принимаются меры предосторожности», — обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что речь идет о карантине для ряда лиц, которым предстоит контактировать с Путиным. По его словам, лица, которые контактируют с президентом, тестируются неоднократно, а «некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине».

«Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности.

Ранее Путин раскрыл темы переговоров с Си Цзиньпином во время визита в Китай. По его словам, для развития деловых связей у обеих стран есть все необходимые ресурсы и возможности.