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В Кремле прошла церемония вручения госнаград

Путин вручил государственные награды

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В столичном Кремле 2 февраля началась церемония вручения государственных наград, их вручал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мероприятие организовали в Екатерининском зале.

«У каждого из вас своя судьба, своя «линия жизни». Но всех, безусловно, объединяет стремление работать на благо родной страны, общества, на благо наших граждан», — обратился к присутствующим на мероприятии Путин.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» I были удостоены депутат Государственной думы Владимир Ресин и президент компании «Транснефть» Николай Токарев.

Орден III степени вручили гендиректору — худруководителю Государственного Кремлевского дворца Петру Шаболтаю. Награда IV степени вручена Антонине Витковской, советнику генерального директора парфюмерной фабрики «Новая заря».

Обладателем звезды Героя РФ в этот день стал летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов.

Путин вручил награду высшей степени, «За заслуги перед Отечеством», 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Борису Кравцову. Аналогичная награда была и у журналиста Виталия Игнатенко, ранее руководившему ТАСС.

Шесть человек стали Героями Труда, среди них главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Как заключил президент России, достижения награжденных вызывают чувство самой искренней гордости за их проделанную работу.

Ранее Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда.

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