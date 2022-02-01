Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы» Мозес Дж. Мозли 00:43
На Кубани открыли новое нефтяное месторождение 00:36
Мостовой призвал не создавать шумиху вокруг матча России и Украины на чемпионате... 00:35
Новым лидером Netflix стал южнокорейский сериал про зомби 00:29
США не планируют отправлять свои войска на Украину 00:22
Третьяк: сборная России обязана защитить титул на Играх, других задач быть не может 00:20
Конькобежец Кулижников назвал тесты на COVID-19 «настоящей рулеткой» 00:05
В ВОЗ рассказали, как долго волна «омикрона» продержится в России 00:02
Эпидемиолог Пшеничная подтвердила, что вакцина от гриппа помогает побороть COVID–19 00:00
Путин и Орбан выпили шампанского после переговоров 01.02.2022, 23:50

Сотрудники ГИБДД избили девушку в Петербурге

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что была организована служебная проверка по факту конфликтной ситуации с участием двух сотрудников ГИБДД и 24-летней девушки-оперативника. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента», — говорится в заявлении пресс-службы.

В публикации отмечается, что причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки. В результате инцидента, один из представителей ГИБДД повалил девушку на пол и, возможно, повредил ей предплечье.

Ранее стало известно, что бывшего начальника отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии арестовали по обвинению во взяточничестве.

39-летнего экс-полицейского заключили под стражу на срок по 14 марта 2022 года. Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что получал взятки за выдачу водительских удостоверений без проведения экзаменов — речь идет о четырех эпизодах взяточничества.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть