Сотрудники ГИБДД избили девушку в Петербурге

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что была организована служебная проверка по факту конфликтной ситуации с участием двух сотрудников ГИБДД и 24-летней девушки-оперативника. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента», — говорится в заявлении пресс-службы.

В публикации отмечается, что причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки. В результате инцидента, один из представителей ГИБДД повалил девушку на пол и, возможно, повредил ей предплечье.

Ранее стало известно, что бывшего начальника отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии арестовали по обвинению во взяточничестве.

39-летнего экс-полицейского заключили под стражу на срок по 14 марта 2022 года. Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что получал взятки за выдачу водительских удостоверений без проведения экзаменов — речь идет о четырех эпизодах взяточничества.