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Минюст проанализирует законодательство об иноагентах, включая вопрос исключения из реестра

Путин поручил проанализировать законодательство о присвоении статуса иноагента

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отдал поручение проанализировать законодательство о регулировании деятельности некоммерческих организаций (НКО) и средств массовой информации (СМИ), признанных иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующие поручение адресовано Минюсту России.

Ожидается, что ведомство проведет анализ закона об иноагентах в части исключения из реестра СМИ и НКО, и практику его применения.

«При необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации», — следует из поручения Путина.

Еще поручено изучить положения законодательства страны о регулировании деятельности НКО и СМИ, объявленных иноагентами.

В качестве срока исполнения поручения, отданного главой российского государства, обозначено 1 мая.

Ранее сообщалось, что Минюст вновь расширил список иноагентов еще двумя организациями. В реестре иноагентов ведомства есть более 110 организаций и физлиц.

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