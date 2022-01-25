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В Греции на спасение водителей из «снежной ловушки» направили армию

Более 5 тысяч водителей оказались заблокированы в Греции из-за сильного снегопада

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В результате мощного снегопада на Национальной автотрассе «Аттики одос» в Греции оказались заблокированы 5 тыс. водителей. Об этом сообщает местное издание protothema.gr.

По предварительным сведениям, некоторые автомобилисты не могут продолжить движение уже порядка 12 часов. На спасение застрявших из-за ухудшения погоды людей отправлена армия.

Многокилометровые пробки появились на магистрали, по которой авто на летней резине не могут двигаться. Греческие дороги занесло снегом, на участках наблюдаются метровые сугробы.

Власти страны вечером 24 января приступили к широкомасштабной операции по вызволению из снежного плена сотен машин на «Аттики одос». В помощи водителям участвуют пожарные, полицейские, военные и добровольцы.

Водителям предоставляются еда и вода. Спасательная операция в Греции после мощного снегопада продолжается.

«Армейская операция проводится в очень сложных условиях, потому что идет сильный снег и десятки автомобилей в ловушке», — уточняет издание.

Ранее на Кубани за сутки выпало аномальное количество снега.

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