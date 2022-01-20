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Россиянин несколько лет скрывался в тайге и обворовывал дачников

В Хабаровском крае задержан вор, который три года прятался от полиции в тайге и воровал с дач

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МВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае задержали вора, который три года скрывался от полиции в тайге и совершал ограбления близлежащих дач, передает пресс-служба регионального управления МВД.

Речь идет 43-летнем жителе района имени Лазо.

«После отбытия наказания в колонии за кражу он не желал отмечаться и скрывался от полицейских в тайге, где построил себе домик и проживал там со своей знакомой», — сказано в сообщении.

В управлении указали, что на протяжении этого времени мужчина похищал имущество дачников в садовых товариществах. Правоохранители выявили 26 эпизодов преступлений. Сумма ущерба составила около 250 тысяч рублей.

Добычей «отшельника» становились электроинструменты, бытовая техника, инвентарь, посуда, одежда, различные продукты питания и даже чужой паспорт.

Технику, требующую подключения к сети, вор складировал на многочисленных полках в домике и пристройках. Во время обыска у него изъяли солидные запасы провианта, украденного у других людей.

В отношении задержанного завели уголовные дела по статье «Кража». В настоящее время он находится в СИЗО.

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