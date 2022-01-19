Серийный убийца кошек умер в тюрьме

Бывший офицер британского королевского флота Стив Буке, осужденный за несколько убийств домашних кошек в 2018 и 2019 году, скончался в больнице Мидуэй Маритайм 6 января 2022 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что во время вынесения приговора в июле прошлого года, у Буке был диагностирован рак щитовидной железы с метастазами в легких и печени.

Буке, 22 года служивший в королевском флоте и ветеран военных операций в Северной Ирландии и Ираке, был приговорен в июле к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за 16 эпизодов нанесения ущерба с преступным умыслом и незаконное ношение холодного оружия. Буке убил девять кошек и тяжело ранил еще семь, за что был прозван в обществе «кошачьим киллером».