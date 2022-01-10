В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в странах с ЧП

Российских граждан, которые оказались в странах с введенным или действующим чрезвычайным положением (ЧП), вероятно, освободят от расходов на роуминг, заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

«Считаю правильным закрепить такой подход на законодательном уровне, четко определив, что российские граждане, оказавшись в странах с введенным режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией. Профильный комитет Госдумы приступает к разработке инициативы», — уточняется в публикации Хинштейна.

По словам народного избранника, механизм компенсации затрат операторов планируется отдельно определять вместе с Минцифры РФ.

Также депутат пояснил, что принцип защиты интересов российских граждан за рубежом должен подтверждаться конкретными примерами.

Еще операторам связи направили обращения, предлагающие не тарифицировать входящие или исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, которые были в Казахстане с 5 по 19 января.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля).

5 января режим ЧП был введен на всей территории Казахстана.