Инцидент с самолетом в Белгороде произошел из-за «технических причин»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что инцидент с самолетом в Белгороде, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел из-за «технических причин». Об этом он сообщил изданию «Подъем».

«Каждому пассажиру, если будет необходимость, регион окажет помощь, если будут какие-то проблемы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода в понедельник, 10 января. По данным Telegram-канала «112», речь идет о лайнере авиакомпании «Red Wings». Отмечается, что самолет прилетел в Белгород из Москвы.

До этого сообщалось, что самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту в Китае. Инцидент произошел в аэропорту Ханчжоу. В момент возгорания воздушное судно Ту-204 находилось на земле.