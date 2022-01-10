Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
КХЛ выступила с заявлением по поводу продолжения регулярного чемпионата 13:42
Путин и Рахмон провели телефонные переговоры 13:38
Фермер увеличил количество молока у коров с помощью шлемов виртуальной... 13:35
Джейми Ли Кертис и Шварценеггер стали единственными гостями «Золотого глобуса» 13:34
Источник: КХЛ не будет останавливать регулярный чемпионат 13:31
Генсек НАТО заявил о возможности диалога с Россией 13:29
В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина и Назарбаева 13:28
Песков прокомментировал вероятность перемещения террористов внутри ОДКБ 13:27
В Женеве начались консультации РФ и США по гарантиям безопасности 13:23
Мостовой раскритиковал «Краснодар» из-за возможного назначения Фарке 13:21

Инцидент с самолетом в Белгороде произошел из-за «технических причин»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Марина Лысцева/РИА «Новости»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что инцидент с самолетом в Белгороде, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел из-за «технических причин». Об этом он сообщил изданию «Подъем».

«Каждому пассажиру, если будет необходимость, регион окажет помощь, если будут какие-то проблемы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода в понедельник, 10 января. По данным Telegram-канала «112», речь идет о лайнере авиакомпании «Red Wings». Отмечается, что самолет прилетел в Белгород из Москвы.

До этого сообщалось, что самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту в Китае. Инцидент произошел в аэропорту Ханчжоу. В момент возгорания воздушное судно Ту-204 находилось на земле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть