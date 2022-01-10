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В Алма-Ате на рабочем месте умер полковник полиции Назанов

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Абзал Калиев/Sputnik/РИА «Новости»

В Алма-Ате скончался заместитель начальника управления полиции Турксибского района полковник полиции Танат Назанов. Об этом сообщило издание «Казинформ».

Полицейский умер на рабочем месте. Причиной смерти стал сердечный приступ. Дополнительные детали произошедшего не уточняются.

Ранее совершил самоубийство начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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