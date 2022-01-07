В Байконуре закупят продовольствие для спецхранилищ из-за протестов в Казахстане

Глава администрации города Байконур в Казахстане Константин Бусыгин заявил, что власти закупят дополнительное продовольствие для спецхранилищ. Об этом он сообщил на заседании общественного совета города, передает «Интерфакс».

«Будем связываться с товарищами на всякий случай по линии спецхранилищ. Но в городе как минимум на две недели продовольствия как было, так и осталось. Никаких перебоев не ожидается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в городе Байконур до 19 января установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Жителей города призвали не поддаваться панике и слухам, подчеркивая, что ситуация в Байконуре остается «стабильной и контролируемой».

Позднее в администрации уточнили, что в городе будет ограничен проезд транспорта и проход людей через контрольно-проверочные пункты. Кроме того, будет введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Помимо этого, работа общепита будет ограничиваться временем с 9:00 до 22:00, а с 23:00 будут действовать ограничения на нахождение в общественных местах и перемещение граждан.