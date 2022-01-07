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Опубликовано видео курьезной аварии с кортежем Зеленского

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Несколько машин из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в небольшое ДТП в Карпатах, куда украинский лидер приехал покататься. Видео инцидента опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как один автомобиль, не пытаясь тормозить, въезжает в заднюю часть припаркованной машины. Как уточнили очевидцы события, причиной «президентской» аварии стал гололед.

Сам украинский президент в этом время катался на трассе.

Ранее сообщалось, что Зеленский поселился в отеле Radisson Blu Resort Bukove на горнолыжном курорте в Буковеле по соседству с миллиардером Игорем Коломойским, который в 2019 году поддержал избрание Владимира Зеленского на пост президента.

До этого украинцев разозлило новогоднее обращение украинского лидера. Рекордное по длительности выступление длилось 21 минуту. Журналистка Ольга Палий написала, что обращение Зеленского ее «выбесило», так как, по ее мнению, «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться». Экс-министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Зеленскому нечего сказать людям, «поэтому шутник скрывался за другими».

Рева напомнил, что по факту 66 тыс. врачей и медработников покинули Украину, еще около 34 тыс. представителей медицинского персонала уволились за 2020-й и первый квартал 2021 года.

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