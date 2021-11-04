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В российском городе Облучье работники скорой уволились, не захотев прививаться от COVID-19

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Весь персонал скорой медицинской помощи города Облучье, расположенного в Еврейской автономной области, уволился, причиной стал отказ привиться против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание mk.ru.

Главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Владислав Коган подтвердил факт массового увольнения работников по собственному желанию. В общей сложности подано 15 заявлений.

Предполагается, что медики будут работать до 15 ноября, после чего заберут трудовые книжки.

Коган пояснил, что неделю назад он ездил к врачам, устанавливая причины недовольства. Все работники трудятся в ковидном госпитале и никто не заразился COVID-19. По мнению медиков, у них уже выработался иммунитет к коронавирусу.

В Биробиджане, административном центре области, уже более 90% врачей скорой привились. Если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медицинского отвода, то работодатель должен отстранить его от работы.

Ранее сообщалось, что врачей-антиваксеров сдадут следователям и прокуратуре.

Также в России создали устройство по проверке QR-кодов прививок от COVID-19.

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