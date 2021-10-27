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Коронавирусные ограничения ужесточили в Свердловской области

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Правительство Свердловской области объявило об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В указе, подписанным исполняющим обязанности главы региона Александром Шмыковым, отмечается, что в области была введена мера по проверке QR-кодов для посещения общественных мест. Например, общепита, торговых центров, кинотеатров, музеев и театров.

В это же время, для жителей Свердловской области старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, был введен режим самоизоляции.

Сделавшим прививку дадут два выходных дня, отмечается в указе.

Ранее президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, объявил о новом периоде нерабочих дней по всей стране. Таким образом власти отреагировали на ухудшающуюся в последние недели ситуацию с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю объявление по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — заявил Путин.

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