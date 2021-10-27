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Патрушев заявил о необходимости поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России необходимо повысить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приток трудовых мигрантов влияет на риски роста преступности, которые происходят из-за конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков. Все это способствует повышению напряженности среди коренного населения, считает секретарь Совбеза России.

«Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии. Обеспечить соблюдение ими российского законодательства, не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов», — заявил Патрушев.

Ранее экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин рассказал «Газете.Ru», что для снижения числа инцидентов с участием мигрантов, нужно построить для них отдельные жилые районы.

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