Патрушев заявил о необходимости поднять уровень безопасности в местах проживания мигрантов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов в Центральной России необходимо повысить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приток трудовых мигрантов влияет на риски роста преступности, которые происходят из-за конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков. Все это способствует повышению напряженности среди коренного населения, считает секретарь Совбеза России.

«Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии. Обеспечить соблюдение ими российского законодательства, не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов», — заявил Патрушев.

Ранее экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслав Поставнин рассказал «Газете.Ru», что для снижения числа инцидентов с участием мигрантов, нужно построить для них отдельные жилые районы.