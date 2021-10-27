Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса

Депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что из-за нехватки энергоресурсов в стране скоро закроют все социальные объекты. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили», — сказал Волынец.

По его словам, украинцам нужно надеяться на себя, а не на такую власть.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона. Между тем в министерстве энергетики Украины сообщили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании «Центрэнерго» хватит примерно на одну-две недели.