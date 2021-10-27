Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Китай призвал США разорвать все контакты с Тайванем 06:02
Россияне оказались не готовы разрешить детям бросить школу ради киберспорта 06:00
Роскосмос планирует вывести на орбиту в 2024 году робота «Теледроида» 05:54
Макгрегор объяснил проблему «Манчестер Юнайтед» положением Сульшера... 05:50
В США рекомендовали вакцинацию коронавируса детям в возрасте 5-11 лет 05:44
Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян... 05:32
Милохин рассказал, что ему дается на льду сложнее всего 05:30
Исследование показало, что россияне планируют провести нерабочие дни в Турции и... 05:28
Дети погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед 05:24
В США умер один из первых стендап-комиков в мире Морт Сал 05:02

Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса

close
100%
Markus Schreiber/AP

Депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что из-за нехватки энергоресурсов в стране скоро закроют все социальные объекты. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили», — сказал Волынец.

По его словам, украинцам нужно надеяться на себя, а не на такую власть.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона. Между тем в министерстве энергетики Украины сообщили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании «Центрэнерго» хватит примерно на одну-две недели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях