Диетолог Ковальков дал рекомендации по избавлению от «плохого» холестерина

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что для понижения уровня «плохого» холестерина людям надо нормализовать уровень сахара в крови. Об этом медик сообщил в ролике на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, требуется употреблять достаточно белка и клетчатки. Также помогут пектины, образующиеся в несобранных вовремя яблоках.

«Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара — просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов», — обратил внимание Ковальков.

Также диетолог рекомендовал исключить из рациона быстрые углеводы, оставив при этом сложные.

«Количестве углеводов не должно превышать 110-115 граммов на человека в сутки. Конечно, идеально рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок», — добавил Ковальков.

Врач посоветовал избавиться от хронических проблем, которые могут привести к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина. К таким сложностям со здоровьем относятся больные зубы, энтерит, гастрит, колит, а также гайморит.

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