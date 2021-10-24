Юрист Кофанов рассказал, кого могут уволить во время нерабочих дней

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов объяснил, когда персонал могут уволить при невыходе на рабочее место в ходе нерабочих дней в стране. Об этом сообщает портал URA.RU.

По словам эксперта, по указу президента России Владимира Путина компании сами определяют количество сотрудников для поддержания полноценного функционирования предприятия. Кофанов добавил, что к данной категории относятся работники, перечисляющие зарплату, и охранники.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения», — подчеркнул юрист.

Он обратил внимание, что в таком случае работодателю придется доказать, в связи с чем требуется присутствие именно данного сотрудника фирмы в офисе.

Нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом в регионах можно корректировать их дату, Например, Москва ввела период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.