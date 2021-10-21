Власти Москвы рассказали, как будут проверять соблюдение ограничений в магазинах

Столичные власти намерены усилить проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита с 28 октября по 7 ноября, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проверять соблюдение мер будут, в том числе, с помощью социальных сетей.

«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели», — пояснил Немерюк.

Как подчеркнул руководитель департамента торговли и услуг, будут осуществляться очные проверки, а также фиксировать нарушения станут через видеофиксацию и публикации в соцсетях.

Ранее было объявлено, что Москва вводит период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Это на два дня раньше предложенного накануне президентом Владимиром Путиным всероссийского периода нерабочих дней, который начнется с 30 октября.

Также москвичей предупредили о штрафе за спущенные маски. Контролеры выписывают их тем пассажирам, которые спускают маски на подбородок. Штраф составляет 5 000 рублей.