Группа американских следователей объявила о раскрытии личности убийцы Зодиака

Группа специалистов, занимающихся расследованием нераскрытых убийств, утверждает, что смогла идентифицировать таинственного маньяка Зодиака. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Речь об одном из самых известных серийных убийц в США, совершавшем преступления в Сан-Франциско с конца 1960-х до начала 1970-х годов.

Личность жестокого убийцы, причастного к убийству пяти человек, пытаются раскрыть давно.

The Case Breakers, команда из более чем 40 бывших следователей правоохранительных органов, а также журналистов и офицеров военной разведки США, заявила, что были выявлены новые детали по данному делу. Предположительно, Зодиак мог орудовать на территории куда шире, чем считалось ранее.

По мнению экспертов, маньяк совершил убийство за сотни миль от мест гибели других жертв.

Преступник совершил семь нападений в городах Бениша, Вальехо, Напа и Сан-Франциско. Пять его жертв были убиты в конце 60-х годов. Для убийств он использовал нож и пистолет.

За десятилетия, прошедшие после первого убийства, было проверено множество потенциальных подозреваемых.

Разоблачители рассказали, что идентифицировали убийцу Зодиака как Гэри Фрэнсиса Поста, скончавшегося в 2018 году. За годы раскопок команда нашла новые улики и снимки из фотолаборатории подозреваемого. На одном изображении предполагаемого убийцы были видны шрамы на лбу. Именно данная отличительная черта была в ориентировках на убийцу.

Ранее было обнародовано письмо последнего расстрелянного в России преступника к матери.