Кадыров прослезился при вступлении в должность главы Чечни, вспомнив своего отца

Рамзан Кадыров, когда вступал в должность главы Чечни, прослезился во время речи после церемонии инаугурации. Это произошло в момент, когда Кадыров вспомнил своего отца, сообщает РИА «Новости».

Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках.

После церемонии гости попросили главу Чечни выступить, и в ходе своей речи он вспомнил отца, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.

«Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует», — рассказал Кадыров.

После чего присутствующие стали аплодировать.

По словам Кадырова, «та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по итогам прошедших с 17 по 19 сентября выборов главы, поставил мировой рекорд. За него проголосовали 99,7% избирателей. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, в пересчете на абсолютные числа Кадырова поддержали 711 973 жителя Чеченской республики.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством».