Пассажиров без масок станут штрафовать в общественном транспорте Воронежа

Пассажиров общественного транспорта Воронежа, которые будут без защитных масок, станут штрафовать из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Про запланированные нововведения рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

«В условиях такого роста заболеваемости мы больше не можем уговаривать носить маски, не можем объяснять важность и агитировать за ответственное поведение. Мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров», — заявил он.

По словам Кстенина, количество оперативных бригад, контролирующих соблюдение масочного режима в транспорте, увеличат с двух до 15. В составе групп будут сотрудники правоохранительных органов.

Планируется проверять все маршруты общественного транспорта на наличие масок у воронежцев.

При этом Кстенин попросил работодателей сместить время начала рабочего дня, если это возможно.

«Также призываю вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал и при этом не имеет противопоказаний», — добавил градоначальник.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможности отмены масочного режима в России.