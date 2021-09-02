В Российском движении школьников прокомментировали оговорку Путина о Семилетней войне

Оговорка Владимира Путина в ходе открытого урока 1 сентября могла оказаться неслучайной. Так предполагает председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева, сообщает РИА «Новости».

До этого школьник из Воркуты отреагировал на оговорку российского главы на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Владимир Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Однако учащийся, заметив неточность, поправил президента, отметив, что речь о Северной войне 1700-1721 годов.

«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично!, — уточнила Медведева.

По ее версии, вероятно, слова Путина могли быть как педагогический прием. В этот момент могли проверяться знания участников урока.

Как добавила председатель регионального отделения РДШ, подобный прием стал достаточно продуктивным, подтвердив, что школьники России знают историю страны.

Ранее школьник поправил Путина после его оговорки про Северную войну.