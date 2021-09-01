Путин на марафоне «Знания» заявил, что население РФ могло бы достигать 500 млн человек

Население России, как считают некоторые специалисты, сегодня могло бы достигать 500 млн человек, если бы в XX веке не произошло два распада страны. Об этом в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российская государственность «дважды рассыпалась» на протяжении прошлого века. В первый раз это произошло после революции 1917 года, второй — в результате распада Советского Союза.

На площадке Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке Владимир Путин проводит приуроченную ко Дню знаний встречу с учащимися школ, гимназий и лицеев — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Ранее Путин в ходе встречи с учащимися рассказал о вреде информационного мусора.