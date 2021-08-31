Проценко рассказал, как долго сохраняются последствия перенесенного COVID-19

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что потеря сил и ухудшение памяти у перенесших COVID-19 пациентов до 60 лет проходят в течение двух месяцев. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что у людей старше этого возраста подобные симптомы проходят за четыре месяца. Данные, по словам Проценко, были получены специалистами Московского государственного университета управления в ходе исследований на базе больницы в Коммунарке.

Проценко считает, что купировать проблемы постковидных симптомов позволит ранняя реабилитация пациентов.

«Она (реабилитация — прим. ред.) продолжается на втором этапе, когда пациент находится на выписке. Очень важно понимать, что реабилитация — это не просто закупка дорогой аппаратуры. С моей точки зрения, большинство средств должны быть потрачены на обучение и формирование реабилитационных команд, которые могут оказаться в любой точке больницы», — заключил Проценко.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что «долгий ковид» длится от шести до девяти месяцев. При этом симптомы COVID-19, сохраняющиеся столь длительное время, могут затрагивать различные системы организма.