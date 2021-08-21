Из Афганистана эвакуировали 12 тысяч человек с 15 августа

Афганистан покинули около 12 тысяч иностранцев и местных жителей, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, после того, как талибы (организация запрещена в России) объявили о приходе к власти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО.

По его словам, процесс эвакуации был специально замедлен, чтобы избежать столкновений граждан с талибами за пределами столичного аэропорта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане нельзя назвать успешными.

Также сообщалось, что НАТО прекратило поддерживать афганские власти.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.