Мурашко заявил о высокой эффективности «Спутника V» против дельта-штамма

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавирусной инфекции составляет примерно 83%. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, препарат более чем на 95% защищает против тяжелых случаев COVID-19. Вакцина остается эффективной и продолжает работать, отметил министр.

Ранее институт Сан-Марино рассказал о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследование, основанное на данных более чем 5 тысяч человек, показало, что антитела выработались у 99% участников.

Более 30 стран мира уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией в журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале марта сообщило о начале процедуры экспертизы «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».