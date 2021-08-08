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В Госдуме оценили идею депутата от КПРФ увеличить рабочую неделю

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил идею депутата от КПРФ Николая Арефьева увеличить рабочую неделю, сообщает телеканал RT.

«Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», — прокомментировал Терентьев.

Депутат уточнил, что увеличение рабочей недели не всегда способно увеличить показатели производства.

Ранее в комитете Госдумы по труду подчеркнули, что увеличения рабочей недели не будет.

Идею увеличить рабочую неделю высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев. Он считает, что это поможет восстановить экономику страны.

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