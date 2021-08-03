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Проценко назвал площадку ЕР возможностью для медиков быть услышанными

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в эфире радио kp.ru объяснил свое решение пойти в политику.

По его словам, ключевой момент заключается в обращении и желании руководства страны, чтобы переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли».

«Это целое направление медицинской команды от «Единой России», которая обсуждает территориальные различия, систематизирует проблемы, которые будут предложены в народную программу «Единой России», — сказал он.

Проценко добавил, что итогом мероприятий на партийной площадке стало то, что медиков «уже начали слышать».

Ранее президент России Владимир Путин назвал свой вариант «пятерки» лидеров избирательного списка «Единой России». В него вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Ирина Шмелева и омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова.

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