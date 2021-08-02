Тетя возьмет под опеку сироту из Краснодара, чья семья умерла после коронавируса

Опеку над девочкой, родители которой и бабушка умерли, по предварительным данным, от коронавирусной инфекции, не успев закончить курс вакцинации, оформит ее тетя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу администрации Пашковского сельского округа Краснодара Владимира Митина.

Согласно последним сведениям, ребенок уже живет с тетей.

До этого сообщалось, что школьница осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка скончались якобы после прививки от COVID-19. В скором времени министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил изучить данные о семье из четырех человек, якобы пострадавших после прививки. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал расследование.

«На территории у нас девочка только училась в 61-й школе (6 класс), проживала она на территории Карасунского округа… Могу подтвердить, что у девочки родители умерли...» — уточнил Митин.

Глава администрации не стал комментировать причину смерти семьи и бабушки. Сейчас над девочкой уже оформлена временная опека. Ребенок в настоящий момент в Яблоновке.

В мэрии Краснодара подтвердили данные, что девочка училась в 61-й школе.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко развеял миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации.