Путин посетил Коневский монастырь на острове в Ладожском озере

Президент России Владимир Путин посетил отреставрированный Коневский монастырь на острове в Ладожском озере. Об этом сообщает ТАСС.

В 2016 году глава государства поручил восстановить основной храм и скит Коневской иконы Божьей матери. Все работы выполнялись за счет «Роснефти».

Путин высоко оценил проделанную работу. «Фантастика», — сказал он во время посещения монастыря. Президента сопровождал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Мужской монастырь на острове Коневец был основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году, однако его не раз разоряли во время нескольких войн. Сначала во время Столетней войны остров был захвачен шведами, после Первой мировой войны он перешел к финнам. В ходе Великой Отечественной войны в августе 1944 года Коневец окончательно отошел к Советскому Союзу. В 1991 году Коневский монастырь был возвращен церкви.