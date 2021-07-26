Сокамерница девушки, сбившей на машине трех детей, рассказала о ее состоянии

Сокамерница 18-летней москвички Валерии Башкировой, которая на западе столицы сбила трех несовершеннолетних, рассказала о состоянии девушки. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы все всерьез боимся, что она с собой что-то сделает. Тут не надо быть психологом, чтобы поставить ей диагноз — депрессия. Уже неделю она плачет по ночам, а днем часами сидит на кровати, закрыв лицо руками. Общаться с нами она не хочет, на все вопросы отвечает одной фразой: «я не знаю, как жить после этого», — отметила женщина.

По ее словам, у Башкировой также есть проблемы с аппетитом, она отказывается от еды и «только уговорами можно заставить ее съесть две ложки похлебки».

«Никто ее не оскорбляет, не обижает, наоборот как самую юную стараемся опекать и поддерживаем как можем. Мне она в дочки годится, к примеру. Но из-за этой ее замкнутости пока получается не очень. Вывести ее на контакт сложно», — подчеркнула сокамерница девушки.

Также она уточнила, что о причинах аварии она говорила только в первый день. Башкирова сказала, что не видела людей из-за остановившейся справа машины, а когда заметила перед капотом коляску, сразу нажала на тормоз, однако было уже слишком поздно, добавила женщина.

Ранее сообщалось, что 18-летняя москвичка Валерия Башкирова, которая на западе столицы сбила трех несовершеннолетних, обжаловала своей арест.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.

17 июля суд заключил девушку под домашний арест до 16 сентября. Башкирова полностью признала свою вину.