В Москве мошенник ограбил слепую 94-летнюю пенсионерку

В Москве неизвестный мужчина украл из кошелька 94-летней слепой женщины 27 тыс. руб. Об этом сообщает «kp.ru».

Инцидент произошел накануне в одном из жилых домов на севере столицы. По словам соседей 94-летней женщины, к ней днем позвонил мужчина, предложивший приобрести банку меда. Он был настолько любезен с пенсионеркой, что та не смогла отказать ему. Однако из-за проблем со зрением она решила отдать мужчине кошелек, чтобы он взял деньги за мед самостоятельно.

В бумажнике у пострадавшей хранились все ее сбережения, чем и воспользовался злоумышленник, забрав всю сумму.

Как сообщает издание, о случившемся в полицию заявили соседи. Сотрудники правоохранительных органов уже разыскивают возможного подозреваемого, просматривая записи с камер наблюдения, установленных в подъездах.

Поиск злоумышленника затрудняет то, что из-за проблем со зрением пострадавшая не знает, как он выглядит.

Ранее стало известно, что мошенники пытались украсть деньги у героя Великой Отечественной войны Василия Пронина, который на параде Победы сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.