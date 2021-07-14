Суд перенес апелляционное заседание по делу Олега Соколова на 16 сентября

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга перенес апелляционное заседание по делу Олега Соколова на 16 сентября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.

Первоначально апелляцию на приговор по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко должно было пройти 13 июля. Перенос связан с тем, что судья, который рассматривает апелляцию, ушел в отпуск.

«Мы просим учесть смягчающие обстоятельства, которые суд не учел. Это выраженное эмоциональное напряжение Соколова в момент трагедии, что установила экспертиза. Оно существенно снизило его способность контролировать и прогнозировать свои действия, для него самого они были субъективно неожиданными. Мы просим снизить наказание. Возможна повторная экспертиза, запросим допрос экспертов, заседание перенесено на 16 сентября», — заявил Лукьянов.

Адвокаты семьи Ещенко считают, что убийца их дочери затягивает дело. Тем временем, защитники Соколова считают приговор слишком суровым.

Ранее Соколову отказали в иске о защите чести и достоинства к Понасенкову.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.