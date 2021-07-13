Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в рамках конференции «Украина 30. Гуманитарная политика».

«Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинца не оштрафуют, если он свободно будет говорить на русском языке.

«Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык — это не собственность России», — выразил мнение Зеленский.

Он также добавил, что сейчас не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.

«У нас есть украинский язык — единственный государственный язык, это закреплено в конституции», — подытожил он.

Ранее Зеленский, комментируя статью президента России Владимира Путина «О единстве украинского и русского народов», сказал: «приятно, что человек знает украинский язык».