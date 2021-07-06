Пострадавших от подтоплений крымчан освободят от платы за ЖКУ

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Пострадавшие от подтоплений жители республики будут освобождены до 31 июля от платы за коммунальные услуги, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Трансляция велась на странице главы региона в Facebook.

«Принято решение по освобождению на месяц от оплаты за электроэнергию, за воду всех пострадавших. Это и бизнеса касается, и физических лиц — граждан Российской Федерации», — заявил Аксенов.

В свою очередь премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что поручил главам администраций в течение двух дней представить государственным унитарным предприятиям списки граждан, которые были признаны пострадавшими от стихийных бедствий.

С 17 июня в Республике Крым действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Из-за обильных осадков, выпавших на полуострове, подтопило более 360 домов. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

По предварительным данным, прямой ущерб из-за непогоды составил 12,5 млрд руб.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручения в связи с наводнениями в Крыму.