В Крыму эвакуируют жителей из-за разлива рек
Ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Улицы во многих районах полуострова парализованы, локально подтоплены дома, а спасатели эвакуируют жителей из отдельных поселений. Погодных улучшений при этом не ожидается до среды.
В региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате подтоплений одна женщина погибла и еще одна пострадала.
Подробности — в материале «Газеты.Ru».
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