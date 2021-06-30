В АТОР оценили решение властей Кубани о приеме туристов

Решение властей Краснодарского края по приему туристов является хорошим. Его эффективность и целесообразность оценила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, принятых мер правительством Кубани все равно недостаточно.

«Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест», — обратила внимание Ломидзе.

Изначально предполагалось, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут пускать гостей только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом, с 1 августа — только привитых. Новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.

Позднее разрешили с 1 августа селить в отели не только привитых вакциной от COVID-19, но и переболевших коронавирусом.

Также АТОР уточняли, что продажи туров в Краснодарский край упали в два-три раза после ограничений. Чаще всего от поездок отказываются семейные туристы с бюджетом в 40-50 тысяч рублей на размещение в отеле.