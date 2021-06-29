Свыше трети россиян намерены смотреть полностью прямую линию с Путиным

Свыше трети россиян (35%), которым известно о прямой линии президента РФ Владимира Путина, собираются внимательно смотреть ее от начала и до конца, свидетельствуют результаты опросы ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, из них почти каждый второй (47%) планирует посмотреть ее в прямом эфире, а каждый восьмой (12%) — отдельные ее фрагменты.

Более трети респондентов (39%) заявили, что не планируют следить за выступлением российского лидера в прямом эфире, а узнают о «Прямой линии» из выпусков теленовостей, интернета и газет.

При этом о прямой линии знают 77% участников опроса. Из них 67% было бы интересно послушать ответы Путина в прямом эфире. Дата и время данного события известна 47%. Менее трети россиян (30%) что-то о ней слышали. Однако для 23% респондентов это стало новостью.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 27 июня текущего года. Участниками исследования стали 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что россияне отправили президенту более 545 тысяч обращений в преддверии «Прямой линии».

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.