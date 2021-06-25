В Москве ожидается погодная аномалия

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 27 июня, ожидается погодная аномалия: сухие грозы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает rg.ru.

«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», — объяснила специалист.

По ее словам, такое случается, когда разнозаряженные частицы пыли и воды в облаках сталкиваются, что вызывает раскаты грома без осадков.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя. По его словам, во время жары необходимо соблюдать простые правила, чтобы в дальнейшем избежать проблем со здоровьем: пить чистую воду, носить свободную одежду и обращаться к врачу при недомогании.