Россиянам рассказали, почему опасно пить много воды в жару

Диетолог Евгения Рахманова рассказала о том, что многим людям в жаркую погоду кажется, что вреда от обильного питья воды нет, однако ее избыток может негативно сказаться на состоянии здоровья и привести к негативным последствиям. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По ее словам, в обычных условиях нужное количество жидкости можно высчитать из соотношения 30-40 мл воды на кг веса тела человека.

«Обратите внимание, не фактического веса, а рекомендованного. Сюда входит вода чай, кофе, компот, супы, соки. То есть подсчитывается суточный водный баланс, который учитывает не только чистую воду, но и другие жидкости. Чистой же воды рекомендуется употреблять 50-70% от общего объема», — уточнила эксперт.

Кроме того, диетолог подчеркнула, что злоупотребление водой очень опасно при таких заболеваниях, как почечная недостаточность или гипертония. В таких случаях нужно сократить количество воды.

«Но и здоровым людям не стоит забывать о здравом смысле, почки могут пропускать до литра в час, не стоит испытывать организм на крепость», — отметила Рахманова.

Также психолог добавила, что в том случае, когда температура поднимается до +30C°, телу физиологически необходимо больше жидкости. Конкретно в таком случае воду рекомендовано пить часто, однако небольшими порциями, прислушиваясь к своему организму.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал в жару отказаться от сладких, газированных напитков, кофе и алкоголя.