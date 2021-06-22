Мурашко заявил, что часть вакцины «Спутник Лайт» будет отдана для вакцинации иностранцев
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что часть отечественной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» будет отдана для вакцинации иностранцев, находящихся в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, другой российский препарат «Спутник V» в настоящее время полностью используется для вакцинации россиян.
4 июня президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что страна планирует обеспечить все необходимые условия для вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции.
7 июня российское правительство объявило о начале проработки поручения президента РФ по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19.
Российская вакцина «Спутник V» одобрена в более чем 60 странах мира с общим населением в 3,2 млрд человек. Подробнее о том, где используется «Спутник V», — в материале «Газеты.Ru».