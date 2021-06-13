Около 8 тысяч жителей Колорадо получат $1 600 за выход на работу

Почти 8 000 человек в Колорадо подали заявки на государственную программу, гарантирующую выплату до $1 600 безработным, возвращающимся к трудовой деятельности. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на министерство труда и занятости американского штата.

Менее чем за три недели, прошедших с момента объявления программы стимулирующих выплат, за ними обратились 7 953 человека.

Компания Colorado Jumpstart обещает выплаты тем, кто получает пособие по безработице из-за пандемии коронавируса.

Данная инициатива стала частью исполнительного указа, который был подписан правительством.

Предполагается, что участники программы получают право на первую половину своей выплаты примерно через четыре недели работы. Остальную часть выплатят через восемь недель.

Несколько штатов объявили о подобных инициативах и денежных выплатах. Такие меры требуются для граждан, долгое время находящихся в поиске работы или вынужденных уволиться из-за пандемии.

Ранее Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России. В четвертом квартале 2020 года показатель составил 13,5 млн граждан, или 9,2% от общей численности населения.