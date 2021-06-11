Соратников экс-полковника ГРУ Квачкова приговорили к 10 и 15 годам лишения свободы

Московский Второй западный окружной военный суд вынес приговор Юрию Екишеву и Павлу Антонову, которые были соратникам отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Екишев получил 15 лет в колонии строгого режима. При этом Антонову дали 10 лет колонии.

Оба мужчины были признаны виновными в создании и участии в террористической организации (статья 205.5 УК России).

В 2005 году Квачков был арестован по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, однако в 2008 году был оправдан судом присяжных. После освобождения его арестовали за попытку вооруженного мятежа и в феврале 2013 года осудили на 13 лет лишения свободы. В дальнейшем наказание Квачкову было смягчено до восьми лет. Позже суд изменил приговор бывшему полковнику в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК.

В феврале 2019 года Квачков освободился из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни.